Masa Tenisinde Türkiye Şampiyonu olan Özel Pınar kız ve üçüncü olan erkek takımı idareci, antrenör ve sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret ettiler.

Okul İdarecileri ile Antrenörler Mesut Kuşgöz, Sedef Kuşgöz, Derya Bilgili ve Muammer Kaya ile Özel Pınar Koleji masa tenisi erkek ve bayan takımı sporculara katıldılar.

Ziyarette Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ayşe Şenyuva da katıldı.

Masa Tenisi antrenörü Mesut Kuşgöz katıldıkları şampiyona hakkında bilgiler verdi ve İl Müdürü Çağlar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İl Müdürü Çağlar ise Masa Tenisinde Çorum’un artık Türkiye’de söz sahibi konuma geldiğini belirterek bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ve milli takımlar düzeyinde de böyle başarılı sonuçlara imza atmaları dileğinde bulundu.