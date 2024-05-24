Özel Pınar Koleji, “Büyük Buluşma” adı altında 1990 yılından bu yana kurumlarında eğitim veren öğretmenler ve öğrencileri bir araya getirecek.

Özel Pınar Koleji Okul Yöneticileri Nevzat Bolat ile Ahmet Öztaş gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

BÜYÜK BULUŞMA 11 HAZİRAN’DA

11 Haziran Salı günü saat 17.00-20.00 saatleri arasında Silmkent Kampüsü’nde gerçekleştirecekleri “Büyük Buluşma” etkinliği ile ilgili bilgi veren okul yöneticileri, bu etkinlikte 1990 yılından itibaren Ensar Dersaneleri, Pınar Çözüm Kurs Merkezi, Pınar Koleji ve My Kolej’de eğitim veren öğretmen ve öğrencileri buluşturacaklarını ifade ederek, şu bilgileri aktardılar:

‘BİRÇOK ÖĞRENCİNİN HAYATINA DOKUNDUK’

“1990'dan bu yana, Çorum'un eğitimdeki öncü kuruluşlarından olan Ensar Dershanesi, Pınar Çözüm Kurs Merkezi, Pınar Koleji ve MY Okulları olarak binlerce öğrenciye eğitim vermenin gururunu yaşıyoruz. Bu uzun ve başarılı yolculuğumuz boyunca birçok öğrencinin hayatına dokunduk ve onların geleceğe sağlam adımlarla ilerlemelerine katkıda bulunduk.

‘ESKİ ARKADAŞLARIYLA BİR ARAYA GELECEKLER’

Büyük Buluşma etkinliğinde, eski dostlarınızı ve öğretmenlerinizi görme, anılarınızı tazeleme ve yeni bağlantılar kurma şansı yakalayacaksınız. Öğrencilerimiz farklı mesleklerde ve şehirlerde bulunan eski arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelecekler.

Etkinliğimize katılımlarını kolaylaştırmak ve hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapabilmek adına, web sitemizde oluşturduğumuz katılım formunu doldurmalarını rica ediyoruz. Bu form sayesinde katılımcı sayısını belirleyebilir ve organizasyonu daha verimli hale getirebiliriz.

BU BULUŞMA NEDEN ÖNEMLİ?

Bu buluşma, mezunlarımızla yıllar sonra bir araya gelmek ve onların başarı hikâyelerini dinlemek için harika bir fırsat. Aynı zamanda, öğretmenlerimizin emeğiyle hayatına yön vermiş bireylerin başarılarını paylaşmak ve bu güzel anları birlikte kutlamak istiyoruz. Sizleri bu özel etkinlikte aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Hep birlikte geçmişe yolculuk yapalım ve geleceğe dair umutlarımızı paylaşalım.”