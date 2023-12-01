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Samsun Büyükşehir Belediyespor’da Çorumspor’dan iki eski isim göreve geldi. Bölgesel Amatör Lig 12. grupta mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyespor sezona başladığı Recep Sermet Bayar ile altıncı maçlar sonunda yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta sonunda Samsun Büyükşehir Belediyespor’da göreve Çorumspor’da futbol oynayan ve ardından da Tuzlaspor, Eyüpspor ve Karagümrükspor takımlarında görev yapan Ferruh Özgün getirildi. Genç teknik adamın yardımcı antrenör olarak ise ilimizde futbol oynayan ve antrenör olarak görev yaptıktan sonra Samsun Gençlikspor’da göreve başlayan ve BAL takımlarında görev yapan Gökhan Karakuş ile anlaştı.

İlk maçlarında Kastamonu Özel İdarespor deplasmanında 1-1 berabere kalan Samsun Büyükşehir Belediyespor hafta sonunda sahasında Ünyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.