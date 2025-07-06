Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Buharaevler Kız Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Özgür Arslan dün toprağa verildi.
Fadime ve Hasan Arslan’ın oğlu, Başöğretmen Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni Nedim Arslan’ın kardeşi Özgür Arslan’ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesinde düzenlenen törenin ardından Çaltıcak köyünde defnedildi.
Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, merhumun ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Editör: Murat Karasu