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2019 yerel seçimlerinde CHP Çorum Belediye Başkan adayı olan Çorum İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Kılıç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Kılıç; "Arayan soran tüm dostlarıma teşekkür ederim. Lütfen yanlış anlamayın.Açıklama gereği hissettim.Bu dönem işlerimin yoğunluğundan dolayı Belediye Başkanlğına aday olmayacağım.Her zaman söylediğim gibi gönüllerde olmak, makamlarda olmaktan çok daha güzel.Çorum benim için bir sevdadır. Bundan sonra sosyal yaşamda gençlerimizin dışarı göçünü önlemek ve Çorum'a çekebilmek elimden gelenleri yapmak için enerjimi harcayacağım." ifadelerini kullandı

