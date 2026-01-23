CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Şubat’ta Çorum'a gelecek.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm illerde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi 1 Şubat 2026 Pazar günü Çorum’da gerçekleştirilecek.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Genel Başkan Özgür Özel’in Çorum programının 1 Şubat’ta gerçekleştirileceğini, ilimizde geniş katılımlı bir miting düzenleneceğini bildirerek, miting yer ve saati ile programın önümüzdeki günlerde netleşeceğini açıkladı.

Genel Başkan Özel’in Çorum’da bazı ziyaret ve açılış programlarına da katılması bekleniyor.

Dinçer Solmaz, tüm Çorum ve bölge halkını Özgür Özel ile buluşmaya davet etti.