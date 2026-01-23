Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Bağ-Kur ve vergi borcu olan çiftçilerin kredi kullanabilmesinin önünü açacak yeni bir düzenlemenin yapılacağı bilgisini aldıklarını açıkladı.

Özdemir, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bağ-Kur ve Maliye borcu bulunan (vergi borcu) çiftçilerimizin kredi kullanabilmesinin önünü açacak yeni bir düzenleme yapılması konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey ile görüşme yaparak sorunu arz etmiş, Cumhurbaşkanımızın da konunun çözümü için Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ile bizzat görüşerek gerekli düzenlemenin yapılması talimatını verdiği bilgisini almış bulunmaktayız. İnşallah çiftçilerimizin rahat bir nefes almasını sağlayacak bu adım kısa sürede hayata geçirilir ve olumlu sonuçlar alınır. Sorunun çözümünde ilk günden itibaren büyük çaba sarf eden Sayın Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar Bey’e çiftçilerimiz adına teşekkür ederim.”