CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi'nde düzenlenen Uluslararası 1. Alevilik Çalıştayı Kongresi ve Çorum Rıza Şehri Alevi Canlar Buluşması'ndaki konuşmasında, kongrenin ilkinin Çorum'da yapılmasını anlamlı ve çok kıymetli bulduğunu söyledi.

"ZOR BİR DÖNEMDE BİRLİKTEYİZ"

AA'da yer alan habere göre organizasyonda dünyanın, Avrupa'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından Alevi kurumlarının temsilcilerinin olduğunu vurgulayan Özel, "Birbirini seven, ülkesini seven, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkan ve bu ülkenin aydınlık yarınları için birbirine güç veren, birbirinden güç alanlar, böyle zor bir dönemde birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Özel, bu toprakların çok acı gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Alevi toplumu yüce gönüllülüğü ile bu acıları hep sessiz yaşadı, sabırla karşıladı ama dirençle de karşısında durmayı bildi. Acıyı kalemle, kağıtla, sazla, sözle, sükunetle, sabırla ve dirençle taşıdınız. Her çağın Kerbela'sında mazlumun yanında oldunuz. Mağdur oldunuz ama hiç zalim olmadınız. Acı çektiniz ama hiç kimseye acı çektirmediniz. Hakkınız yendi ama kimsenin hakkını yemeyi aklınıza bile getirmediniz. İşte sizin inancınızın da yüreğinizin de toplumunuzun da büyüklüğü buradan gelir."

İyilik makamının siyasetin değil vicdanların terazisinde olduğunu dile getiren Özel, "Eğer bu ülke kurtulacaksa ve kötülüklerden arınacaksa kalp gözüyle bakanlar, nefis karanlığını marifet ışığıyla aydınlatanlar, 'Kendine ağır gelenleri başkasına yapma' diyenlerle kurtulacaktır" diye konuştu.