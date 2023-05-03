Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, 5 Mayıs 2023 Cuma günü Çorum’da olacak.

Parti'den yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri öncesi yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren CHP Çorum İl Örgütü ve Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için seçim ofisi açıyor.

5 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de Kadeş Meydanı yanındaki Tekel 1. Sokak’ta düzenlenecek olan seçim ofisi açılışına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katılacak