CHP'nin 38. genel kurul kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazanarak partisinin 8. genel başkanı seçilen Özgür Özel'in A takımı belli oldu.

CHP’de Parti Meclisi listesinde bir Çorumlu kendine yer buldu. Çorumlu hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi, Özgür Özel'in A Takımı'nda yer aldı.

CHP’de Parti Meclis’inde yer alan isimlerden bazıları şöyle: Selin Sayek Böke, Oğuz Kaan Salıcı, Devrim Barış Çelik, Ali Şeker, Ali Haydar Hakverdi, Mahmut Tanal, Deniz Yavuzyılmaz, Ali Özgündüz.

İŞTE CHP’NİN YENİ A TAKIMI

  1. GÖKAN ZEYBEK
  2. ÖZGÜR KARABAT
  3. BEDİRHAN BERK DOĞRU
  4. OZAN IŞIK
  5. DENİZ YÜCEL
  6. GAMZE TAŞCIER
  7. MURAT BAKAN
  8. SUAT ÖZÇAĞDAŞ
  9. CEM AYDIN
  10. BAKİ AYDÖNER
  11. ENSAR AYTEKİN
  12. M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
  13. SELİN SAYEK BÖKE
  14. CANAN TAŞER
  15. PINAR UZUN OKAKIN
  16. MAHİR YÜKSEL
  17. ERHAN ADEM
  18. BURHANETTİN BULUT
  19. ECEVİT KELEŞ
  20. ALİ ABBAS ERTÜRK
  21. HİKMET ERBİLGİN
  22. ALİ HAYDAR FIRAT
  23. BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
  24. HÜSEYİN YAŞAR
  25. BERKER ESEN
  26. ULAŞ KARASU
  27. MÜSLİM SARI
  28. DENİZ YAVUZYILMAZ
  29. ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
  30. ÖZGÜR CEYLAN
  31. HİKMET YALIM HALICI
  32. ERBİL AYDINLIK
  33. SEVGİ KILIÇ
  34. YALÇIN GÖRGÖZ
  35. ORHAN SARIBAL
  36. TURGAY ÖZCAN
  37. MELİSA UĞRAŞ
  38. MEHMET TÜM
  39. ALİ HAYDAR HAKVERDİ
  40. MEHMET NECATİ YAĞCI
  41. SİNEM KIRÇİÇEK
  42. MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
  43. İSMAİL ATAKAN ÜNVER
  44. SEMRA DİNÇER
  45. NEVAF BİLEK
  46. HÜSEYİN CAN GÜNER
  47. AHMET HAKAN UYANIK
  48. BORA TERZİ
  49. ERTAN AKBABA
  50. DURSUN BULUT
  51. OĞUZ KAAN SALICI
  52. ŞENGÜL YEŞİLDAL
  53. EMİN UMUT DİKİLİ
  54. EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
  55. SİNAN ADIYAMAN
  56. MUSTAFA ADIGÜZEL
  57. ERDAL AKSÜNGER
  58. MURAT ÇAN
  59. VELİ ÖZDEMİR
  60. NECDET SARAÇ

CHP Bilim Kültür Sanat Platformu üyeleri listesi

  1. YANKI BAĞCIOĞLU
  2. YALÇIN KARATEPE
  3. VOLKAN DEMİR
  4. BARAN BOZOĞLU
  5. İLHAN UZGEL
  6. GÜLŞAH DENİZ ATALAR
  7. FETHİ AÇIKEL
  8. GÖKÇE GÖKÇEN

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri listesi

  1. AYÇA AKPEK ŞENAY
  2. ESİN FATMA TEMEL
  3. HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI
  4. İSMAİL EMRE TELCİ
  5. EKİNCAN AKSOY
  6. ÖZKAN TİCE
  7. AYSEMİN GÜLMEZ
  8. DENİZ ÇAKIR
  9. SÜLEYMAN BÜLBÜL
  10. DENİZ DEMİRÖZ
  11. NURDAN YÜCAL
  12. TURAN TAŞKIN ÖZER
  13. ALİ BALTA
  14. ÖZGÜR SAĞLAM
  15. REMZİ KAZMAZ

Parti Meclisi Üyeleri

Gökhan Zeybek

Özgür Karabat

Çorum Yerel Seçim Platformu'ndan Hakimiyet'e ziyaret Çorum Yerel Seçim Platformu'ndan Hakimiyet'e ziyaret

Bedirhan Berk Doğru

Ozan Işık

Deniz Yücel

Gamze Taşçıer

Murat Bakan

Suat Özçağdaş

Cem Aydın

Baki Aydöner

Ensar Aytekin

Gül Çiftçi Binici

Selin Sayek Böke

Canan Taşer

Pınar Uzun Okakin

Mahir Yüksel

Erhan Adem

Burhanettin Bulut

Ecevit Keleş

Ali Abbas Ertürk

Hikmet Erbilgin

Ali Haydar Fırat

Bülent Nuri Çavuşoğlu

Hüseyin Yaşar

Berker Esen

Ulaş Karasu

Müslim Sarı

Deniz Yavuzyılmaz

Zeliha Aksaz Şahbaz

Özgür Ceylan

Hikmet Yalın Halıcı

Erbil Aydınlık

Sevgi Kılıç

Yalçın Görgöz

Orhan Sarıbal

Turgay Özcan

Melisa Uğuraş

Mehmet Tüm

Ali Haydar Hakverdi

Mehmet Necati Yağcı

Sinem Kırçiçek

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

İsmail Atakan Ünver

Semra Dinçer

Nevaf Bilek

Hüseyin Can Güner

Ahmet Hakan Uyanık

Bora Terzi

Ertan Akbaba

Dursun Bulut

Oğuz Kaan Salıcı

Şengül Yeşildal

Emin Umut Dikili

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Sinan Adıyaman

Mustafa Adıgüzel

Erdal Aksunger

Murat Çan

Veli Özdemir

Necdet Saraç

Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri

Yankı Bağcıoğlu

Yalçın Karatepe

Volkan Demir

Baran Bozoğlu

İlhan Uzgel

Gülşah Deniz Atalar

Fethi Açıkel

Gökçe Gökçen

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri

Ayça Akpek Şenay

Esin Fatma Temel

Hümeyra Akkuş Sandıklı

İsmail Emre Telci

Ekincan Aksoy

Özkan Tice

Aysem Gülmez

Deniz Çakır

Süleyman Bülbül

Deniz Demiröz

Nurdan Yücal

Turan Taşkın Özer

Ali Balta

Özgür Sağlam

Remzi Kazmaz

Kesin sonuçların kadın ve genç kotası uygulanarak 3 gün sonra ilan edileceği açıklandı.