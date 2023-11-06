CHP'nin 38. genel kurul kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazanarak partisinin 8. genel başkanı seçilen Özgür Özel'in A takımı belli oldu.
CHP’de Parti Meclisi listesinde bir Çorumlu kendine yer buldu. Çorumlu hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi, Özgür Özel'in A Takımı'nda yer aldı.
CHP’de Parti Meclis’inde yer alan isimlerden bazıları şöyle: Selin Sayek Böke, Oğuz Kaan Salıcı, Devrim Barış Çelik, Ali Şeker, Ali Haydar Hakverdi, Mahmut Tanal, Deniz Yavuzyılmaz, Ali Özgündüz.
İŞTE CHP’NİN YENİ A TAKIMI
- GÖKAN ZEYBEK
- ÖZGÜR KARABAT
- BEDİRHAN BERK DOĞRU
- OZAN IŞIK
- DENİZ YÜCEL
- GAMZE TAŞCIER
- MURAT BAKAN
- SUAT ÖZÇAĞDAŞ
- CEM AYDIN
- BAKİ AYDÖNER
- ENSAR AYTEKİN
- M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
- SELİN SAYEK BÖKE
- CANAN TAŞER
- PINAR UZUN OKAKIN
- MAHİR YÜKSEL
- ERHAN ADEM
- BURHANETTİN BULUT
- ECEVİT KELEŞ
- ALİ ABBAS ERTÜRK
- HİKMET ERBİLGİN
- ALİ HAYDAR FIRAT
- BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
- HÜSEYİN YAŞAR
- BERKER ESEN
- ULAŞ KARASU
- MÜSLİM SARI
- DENİZ YAVUZYILMAZ
- ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
- ÖZGÜR CEYLAN
- HİKMET YALIM HALICI
- ERBİL AYDINLIK
- SEVGİ KILIÇ
- YALÇIN GÖRGÖZ
- ORHAN SARIBAL
- TURGAY ÖZCAN
- MELİSA UĞRAŞ
- MEHMET TÜM
- ALİ HAYDAR HAKVERDİ
- MEHMET NECATİ YAĞCI
- SİNEM KIRÇİÇEK
- MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
- İSMAİL ATAKAN ÜNVER
- SEMRA DİNÇER
- NEVAF BİLEK
- HÜSEYİN CAN GÜNER
- AHMET HAKAN UYANIK
- BORA TERZİ
- ERTAN AKBABA
- DURSUN BULUT
- OĞUZ KAAN SALICI
- ŞENGÜL YEŞİLDAL
- EMİN UMUT DİKİLİ
- EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
- SİNAN ADIYAMAN
- MUSTAFA ADIGÜZEL
- ERDAL AKSÜNGER
- MURAT ÇAN
- VELİ ÖZDEMİR
- NECDET SARAÇ
CHP Bilim Kültür Sanat Platformu üyeleri listesi
- YANKI BAĞCIOĞLU
- YALÇIN KARATEPE
- VOLKAN DEMİR
- BARAN BOZOĞLU
- İLHAN UZGEL
- GÜLŞAH DENİZ ATALAR
- FETHİ AÇIKEL
- GÖKÇE GÖKÇEN
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri listesi
- AYÇA AKPEK ŞENAY
- ESİN FATMA TEMEL
- HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI
- İSMAİL EMRE TELCİ
- EKİNCAN AKSOY
- ÖZKAN TİCE
- AYSEMİN GÜLMEZ
- DENİZ ÇAKIR
- SÜLEYMAN BÜLBÜL
- DENİZ DEMİRÖZ
- NURDAN YÜCAL
- TURAN TAŞKIN ÖZER
- ALİ BALTA
- ÖZGÜR SAĞLAM
- REMZİ KAZMAZ
Parti Meclisi Üyeleri
Gökhan Zeybek
Özgür Karabat
Bedirhan Berk Doğru
Ozan Işık
Deniz Yücel
Gamze Taşçıer
Murat Bakan
Suat Özçağdaş
Cem Aydın
Baki Aydöner
Ensar Aytekin
Gül Çiftçi Binici
Selin Sayek Böke
Canan Taşer
Pınar Uzun Okakin
Mahir Yüksel
Erhan Adem
Burhanettin Bulut
Ecevit Keleş
Ali Abbas Ertürk
Hikmet Erbilgin
Ali Haydar Fırat
Bülent Nuri Çavuşoğlu
Hüseyin Yaşar
Berker Esen
Ulaş Karasu
Müslim Sarı
Deniz Yavuzyılmaz
Zeliha Aksaz Şahbaz
Özgür Ceylan
Hikmet Yalın Halıcı
Erbil Aydınlık
Sevgi Kılıç
Yalçın Görgöz
Orhan Sarıbal
Turgay Özcan
Melisa Uğuraş
Mehmet Tüm
Ali Haydar Hakverdi
Mehmet Necati Yağcı
Sinem Kırçiçek
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
İsmail Atakan Ünver
Semra Dinçer
Nevaf Bilek
Hüseyin Can Güner
Ahmet Hakan Uyanık
Bora Terzi
Ertan Akbaba
Dursun Bulut
Oğuz Kaan Salıcı
Şengül Yeşildal
Emin Umut Dikili
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Sinan Adıyaman
Mustafa Adıgüzel
Erdal Aksunger
Murat Çan
Veli Özdemir
Necdet Saraç
Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri
Yankı Bağcıoğlu
Yalçın Karatepe
Volkan Demir
Baran Bozoğlu
İlhan Uzgel
Gülşah Deniz Atalar
Fethi Açıkel
Gökçe Gökçen
Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri
Ayça Akpek Şenay
Esin Fatma Temel
Hümeyra Akkuş Sandıklı
İsmail Emre Telci
Ekincan Aksoy
Özkan Tice
Aysem Gülmez
Deniz Çakır
Süleyman Bülbül
Deniz Demiröz
Nurdan Yücal
Turan Taşkın Özer
Ali Balta
Özgür Sağlam
Remzi Kazmaz
Kesin sonuçların kadın ve genç kotası uygulanarak 3 gün sonra ilan edileceği açıklandı.