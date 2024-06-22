Bu sezonda Çorum FK’nın rakiplerinden Ümraniyespor’a Mesut Özil’den ziyaret.

Geçen sezon ortasında kulübün Sportif Direktörlüğüne bir dönem Fenerbahçe forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Anelka'yı getiren Ümraniyespor kulübü takımın başına Teknik Direktör olarakta eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı ile anlaştı.

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Ümraniyespor’u önceki gün Alman milli takımı ve bir çok kulüpte forma giyen Mesut Özel ziyaret etti.

Ziyaret sırasında kulüp çalışmaları hakkında bilgi alan Özel, Ümraniyespor’a yeni sezonda başarılar diledi.