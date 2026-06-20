CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanları, ortak basın açıklaması yaparak, “Seçim sandığından çıkamayıp, kadınların emeğini, alın terini yargı oyunlarıyla gasp etmeye yeltenen bu atanmış yapı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partimizin mücadele tarihine kara bir leke olarak geçecektir” dedi.

Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, yaptığı açıklamada; “Attığınız her kirli adım, kurduğunuz her kumpas bizi birbirimize daha sıkı kenetleyecek. Karşınızda her daim çelikten bir kadın iradesi bulacaksınız!” ifadesini kullandı.