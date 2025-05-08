Antalya Kemer’de devam eden 27. Uluslararası U 20 Şampiyonlan turnuvasında Çorumlu iki güreşci milli takımda madalya mücadelesi verecek.

6 Mayıs’ta başlayan ve bugün sona erecek olan U 20 Şampiyonlar Turnuvasında İskilip Belediyespor’un kadın güreşcisi Büşranur Ölmez milli takımda madalya mücadelesi veriyor.

İskilip Belediyespor bünyesinden yetişen ve halen ASKİspor kulübünde güreş hayıtını sürdüren Ferhat Yiğit ise erkekler serbest stilde milli takımda madalya için mücadele ediyor.