Ahlatcı Çorum FK’nın Altay ile oynadığı maçı TRT Spor’dan canlı anlatan Erdoğan Arıkan, taraftarlardan ve Çorum FK Başkanı Oğuzdan Yalçın’dan gelen tepkiler ve açıklamalara önceki gün Spor Stüdyosu programının son bölümünde cevap verdi.

Erdoğan Arıkan yaptığı açıklamada maç sonrasında gelen bu tepkiler üzerine karşılaşmayı yeniden seyrettiğini ve söylediklerini tek tek kaydettiğini belirterek ‘Çorum FK Başkanının açıklamasında ‘Küme düşmüş bir takımı öve öve bitiremezken ilk yılında büyük başarılara imza atan kulübümüzü küçümser tavırlar sergilemesi bizleri derinden üzmüştür’ dedi.

Aşağıda maçın değişik bölümlerinde Çorum FK ile ilgili yaptığım yorumlardan bazılarını bulacaksınız. Çorum FK’nın başkanın’dan da maçı tekrar izleyerek “küçümser tavırlarımı “ cümle cümle paylaşmasını böyle bir durum yoksa Çorum FK gibi değerli bir kulübün başkanına yakışanı yapmasını bekliyorum. Ben özür beklemiyorum o paylaşımı kaldırmanızı bekliyorum. Benim sizden isteğim benim yaptığı paylaşım gibi Çorum FK’yı küçümseyen cümlelerimizi böyle paylaşmanızı istiyorum. Birbirimize net olalım ben özür dilemeye hazırım, izden isteğim küçümseyen cümlelerimi paylaşmanızı istiyorum, Önemli olan birbirimize haksızlık yapmayalım bir yanlışlık varsa bunu düzentelim’ dedi.

Arıkan açıklamasının ardından kendi sosyal medya hesabından Çorum FK ile söylediği övgü dolu aşağıdıkilerini paylaştı.

“ Ahlatçı Çorum futbol kulübü bir tarih yazmanın peşinde ve ilk kez Süper Lig‘e çıkmanın hesaplarını yapıyor ve ilk kez bu kadar güçlü Süper Lig‘e çıkmanın hayalini kurduruyor Çorum’lu futbol severlere”

“Bir gerçek var ahlatcı Çorum futbol kulübü haftalardır kaybetmiyor ve lige damgasını vurmaya devam ediyor “

“ Ahlatçı Çorum futbol kulübü gibi bu sezonun flash bir takımı”

“Ahlatçı Çorum futbol kulübünü Serkan Özbalta çalıştırıyor ve çok başarılı bir görüntüsü var Ahlatçı Çorum futbol kulübünün tam altı maçtan bu yana kaybetmiyor son derece etkileyici bir grafiği var Ahlatcı Çorum futbol Kulübü’nün “