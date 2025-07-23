Çorum Merkez Büyük Palabıyık Köyü’nde Muharrem ayı nedeniyle “Aşure Günü” düzenlendi.

Köy Muhtarı Ali Ekber Yılmaz’ın organizesi ile düzenlenen Aşure Günü’ne köy halkı ve bazı konuklar katıldı.

Hazırlanan aşure, köy halkına ve katılımcılara ikram edilirken, bu vesileyle Kerbela şehitleri de yad edildi.

Palabıyık halkı, acılardan, afetlerden uzak, huzurlu, barış ve aydınlık dolu günler temennisiyle hep birlikte Aşure sofrasında muhabbet paylaşımında bulundu.

Köy Muhtarı Ali Ekber Yılmaz, organizasyona destek veren ve katılan herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin geleneksel olarak sürdürüleceğini açıkladı.