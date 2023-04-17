ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Pamukkale Üniversitesinin çeşitli birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle (eczacı unvanı hariç) yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 405 Sözleşmeli Personel alınacak.



Başvurular Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.



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