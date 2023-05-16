FATİH BATTAR

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi 33.Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) binasında gerçekleştirilen genel kurula ÇESOB Başkanı Recep Gür, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan ve kooperatif yönetimi ile üyeleri katıldı.

Toplantının divan başkanlığını Murat Akar yaparken, başkan yardımcılığına Ali Bardakcı, katip üyeliklerine Recep Araç, Mehmet Tüfekçi seçildi.

Toplantıda bir konuşma yapan birlik başkanı Ahmet Pehlivan, kooperatif olarak geçtiğimiz yıl 6 milyon 979 bin lira karla kapattıklarını belirterek şunları söyledi;

“Kooperatifimize kayıtlı 44 bin 334 gerçek ve 73 tüzel olmak üzere toplam 44 bin 407 kayıtlı üyemiz bulunmaktadır. Kooperatifimiz, 2022 faaliyet yılında, toplam 9 adet satış mağazasında, 11'i üniversite, 15'ide lise ve orta öğretim mezunu olmak üzere toplam 26 personel ile siz değerli ortaklarımıza hizmet vermiştir. Kooperatifimiz geçtiğimiz faaliyet döneminde toplam 2.935 adet aktif ortağına tarım alet ve makinası, sulama boru ve malzemesi, zirai mücadele ilacı, kimyevi, organomineral ve sıvı gübre, tohum ve fide, hayvan yemi, araç lastikleri ile tarımsal işlerde kullanılan diğer ürünler olmak üzere yaklaşık 110 milyon TL lik satış gerçekleştirmiştir. Kooperatifimiz, ana sözleşmesindeki hükümler doğrultusunda yaptığı çalışmalarla, ortaklarımızın tarımsal ürünlerini değerlendirmek, ürünlerin piyasadaki fiyat istikrarını sağlayarak ekonomik gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına devam etmiştir. Bu kapsamda ortaklarımızdan sözleşmeli bitkisel tohum üretimi nedeni ile 233 ton buğday ve 208 ton arpa alımı yapmıştır. Kooperatifimiz 2022 faaliyet yılında ana sözleşmemizin öngördüğü hedefler doğrultusunda, mevcut bütün imkanları ile yoğun bir çalışma yaparak satış ve hizmetleri açısından başarılı olmaya çalışmış ve 2022 faaliyet yılımı 6 milyon 979 bin 690 lira karla kapatmıştır. Gelecek yıllarda da uyarıcı teşvikleriniz ile sizlere daha iyi hizmet etmek yegane gayemiz olacaktır.”