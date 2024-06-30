Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Gazeteci Mehmet Güley'in sunduğu "Kronomometre" programının konuğu oldu.

Başkan Yalçın, programda transferlele ilgili merak edilen soruları da cevapladı.

'9 FUTBOLCU İLE ANLAŞTIK'

9 futbolcu ile anlaştıklarını belirten Başkan Yalçın, "Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan Yalçın, transferde Mehdi, Kassongo, Sertaç Çam ve Oğuz Ceylan ile kesin anlaşma sağlandığını açıkladı. Yalçın, “5 yerli futbolcuda hazırda bekliyor ve istediğimiz an onlarda imza atacak. Parayı bulmamız durumunda oyuncularla anlaşıp, sözleşme imzalamak istiyoruz” açıklamasında bulundu.