Çorum’da Kale Mahallesi Aşıklar Tepesi Parkı'nda erkek cesedi bulundu.

İddilara göre, ismi İsmail E. olduğu öğrenilen 46 yaşındaki adam intihar ederek yaşamına son verdi.

Parkta hareketsiz olarak yatan bir kişiyi gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail E.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan olay yeri incelemesinin ardından İsmail E.nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.