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Ahlatcı Çorum FK Passolig kartı sayfasında 38. sırada bulunuyor. Kırmızı Siyahlı takım passolig kartı çıkaran isim sayısı 9122 kişi oldu.

Passolig firmasının resmi kayıtlarına göre Türkiye genelinde en fazla pasolig kartı sahibi 1 milyon 644 bin 868 kişi ile Galatasaray’a ait. İkinci sırada ise 1 milyon 497 bin 711 kart sahibi ile Fenerbahçe ikinci sırada olurken Beşiktaş ise 1 milyon 97 bin 468 kart ile Beşiktaş kulübü üçüncü sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 474 bin 123 adet ile dördüncü sırada bulunuyor.

Bu dört takımın ardından Adana Demirspor takımı 191 bin 763 ile beşinci sırada yer alırken Konyaspor 186 bin ile altıncı şu anda 2. ligde mücadele eden Bursaspor ise 165 bin 941 ile yedinci sırada yer alıyor,

Trendyol 1. ligde ise en fazla taraftara sahip kulüp geçen sezon Süper Ligde mücadele eden Gitexen Giresunspor 65 bin 253 kart sahibi ile 19. sırada yer alıyor. Erzurumspor 63 bin 911 kart ile 20. sırada yer alırken Adanaspor takımını ise 42 bin 963 bilet ile 24.sırada.

Gençlerbirliği kulübü 36 bin 813 kart ile 26. sırada Gençlerbirliği 32 bin 935 taraftar ise 27. sırada Sakaryaspor 26 bin 459 kart sahibi ile 28. sırada yer alıyor,. Altay kulübü 26 bin 135 kart sahibi 29. sırada er alırkan Şanlı Urfaspor 25. 352 taraftar ile 31. sırada bulunuyor. Kocaelispor 24 bin 657 taraftar ile 32. sırada yer alırken Boluspor ise 17 bin 506 taraftar ile 34. sırada yer alıyor.

Bandırmaspor kulübü 12 bin 244 taraftar ile 35. sırada yer alırken bu sezon ilk kez 1. ligde mücadele eden ve passolig uygulamasına dahil olan Ahlatcı Çorum FK ise 9 bin 122 taraftar ile 38. sırada bulunuyor. Manisa 8.643 taraftar ile 39. Ümraniyespor 6680 traftar ile kırkıncı sırada yer alıyor. Keçiörengücü 6411 taraftar ile 41. sırada Manisa FK 6,030 ile 42. sırada Bodrumspor ise 5774 ile 43. sırada. Eyüpspor takımı 2558 taraftar ile 46. sırada Tuzlaspor ise 528 taraftar kartı ile 48. ve son sırada bulunuyor.

Ahlatcı Çorum FK’nın passolig kartı çıkartan taraftar sayısı 9 bin 122 kişi olmasına karşın iç saha maçlarındaki taraftar sayısı 5-6 bini geçmemesi dikkat çekiyor. Maça gelen bu taraftarlar arasında diğer takım kartları bulunanları da eklendiği zaman kart sahiplerinden maça gelmeyenlerin oldukça fazla olması dikkat çekiyor.