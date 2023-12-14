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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Passolig'in kaldırılmasının talep ettiklerini açıkladı.

Çorum FK, taraftarlarının da rahatsız olduğu uygulama için Kulüpler Birliği harekete geçti ve Passolig'in kaldırılması talebinde bulundu

''SAHALARA DÖNMESİNİ DİLİYORUZ''

" Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşmasını ve yeşil sahalara dönmesini istiyoruz. Türkiye'nin önemli hakeminin kararını gözden geçirip, sahalara dönmesini diliyoruz."



''BU TABLODA HERKESİN PAYI VAR''

"Gün cesaretle sorunların üzerine gitme, gerekli adımların atılması günüdür. Bu yaşananları geniş açıdan ele almalıyız. Buralara nasıl gelindiğini iyi anlamalıyız. TFF, MHK, hakemler, kulüpler, medya, taraftarlar... Hepimiz nereden, nereye geldiğimizi irdelemeleriyiz. Türk futbolunun geldiği noktayı düşünmek zorundayız. Buraya nasıl geldiğimizi anlarsak, çözüm bulabiliriz. Bu tabloda herkesin payı var."

''TFF KENDİNİ OLAYLARDAN AYIRAMAZ''

"TFF kendini bu olaylardan ayıramaz. TFF'nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez. Konuyla ilgisi olmayanları azmettirici olarak göstermesi kabul edilemez bir yaklaşım. Sayın Büyükekşi'nin Gaziantep Kulübü'nde başkan olduğu dönemdeki açıklamalarına göz atmanızı rica ediyorum. Burada bir tutarsızlık var."

''HUZUR, BİRLİK KIRMIZI ÇİZGİMİZ''

"Türk futbolu artık yarışma değil, çatışma; hatta ayrıştırma noktasına gelmiştir. Bu durum toplumumuza zarar vermektedir. Ülkenin birlik ve beraberliği, huzuru her türlü rekabetten çok çok önemlidir. Toplumun huzuru ve birliği, kırmızı çizgimiz olmalıdır. Zaten birlik ve beraberliği bozan bir sürü unsur varken, futbol bunların başında gelmemelidir. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Kararlılıkla adımlar atmalıyız."

''BUNLARI YAPMAMALISINIZ''

"Asla yapılmaması gerekenler; sorumluluğu başkasına yıkmak, kendi sorunlarını görmezden gelmek, kronikleşmiş sorunları örtmek için bu talihsiz olayı kullanmak!"



''YANINA KAR KALMAMALIDIR

"Başta TFF olmak üzere, kimsenin yaptığı yanına kâr kalmamalıdır."



''CUMHURBAŞKANIMIZA GİDECEĞİZ''

"Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak toplantıya katıldı. Olayların buraya gelmesiyle ilgili iki sorun üzerinde duruldu. Adil rekabet ve finansal sorunlar. Sayın Bakan'ın sorunları bizden duymasını kıymetli buluyoruz. Bugüne kadar sorunları TFF Başkanı'ndan dinleyen Sayın Cumhurbaşkanımızı, Adalet Bakanımızı ve İçişleri Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Sorunlar giderene kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sık sık görüşülmesi gerektiğini tespit ettik. Sorunların giderilmesi için tüm inisiyatifi alacağız ve çalışmaları başlatacağız."

''TFF BAŞKANI TEŞEKKÜR ETMEDİ''

''UEFA, FIFA ve İngiltere'ye teşekkür eden TFF Başkanı, hiçbir şekilde kulüplere, teknik direktörlere ve oyunculara gösterdikleri refleks için teşekkür etmemesi çok şeyi ifade ediyor. Başkanlar bunu dile getirmemi özellikle rica etti.''



''TFF DEĞİŞİYOR, SORUN DEĞİŞMİYOR''

"TFF'NİN İSTİFASINI İSTİYOR MUSUNUZ?"

''TFF'den çok memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var. Niyetine destek olalım ama bu kadrolarla, bu yönetim anlayışıyla bu sorunlara çözüm sağlayamayacağını düşünen kulüplerimiz var. Federasyonlar, MHK'ler değişiyor ama sorunlar devam ediyor. Adil rekabet olmamasının ana kaynağını hepimiz biliyoruz. TFF bir irade göstereceğini bize ifade etti, bakalım ne olacağını göreceğiz.''

''KULÜPLER AÇIKLAMALARDAN RAHATSIZ''

"Hakemlerin hastane çıkışı açıklamaları, sözcü olarak seçtikleri kişiler içeride büyük rahatsızlık yarattı. Hakemliğin durumu ortada. Devre arasında çok ciddi radikal adımlar atılacağı, bu hakem sıkıntısının minimuma indirilmesi için bir yol haritası olduğu anlatıldı. TFF de bize bu hakemlerle gitmeyeceğini defalarca söyledi. Şimdi TFF hangi noktada göreceğiz. Bu işi haftalardır konuştuk. Hakem atamaları için Almanya'ya gidildi, yeni sistem getirileceği söylendi. Bekliyoruz. TFF bir ara 'Bu hakemler bizi de mi yemek istiyor?' kuşkusu yaşadı. Hakem sorunu devam ediyor."

''PASSOLİG KALDIRILSIN''

"Passolig mümkünse kaldırılsın dedik. Yeni bir ihaleden ziyade mümkünse tamamen kaldırılmasını istedik."



''SORUŞTURMA İSTEDİK SONUÇ YOK''

"Son dönemde çok sayıda iddia gündeme geldi. Meşhur Serdar Tatlı mektubu ve hakemliği bırakan Kemal Yılmaz olayları var. Kara para aklamalardan bahsedildi. Eyüpspor başkanı şike teklifi geldiğini anlattı. Sayın Erden Timur, Lale Orta'nın bana görüntüler gönderdiğini iddia etti. İki kulüp TFF'den soruşturma istedi ama hala bir sonuç yok. TFF temizlik istiyorsa, son 6 haftadaki konular ortada. Uygun konjonktür sağlandı. Yeter ki istek olsun."