Çorum 'un Alaca ilçesinde buzdolabının motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evci köyünde Fahri Özbaş'a ait tek katlı evde buzdolabının motorunun patlamasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evin mutfak bölümünde başlayan yangın, depo ve samanlık olarak kullanılan müştemilata da sıçradı.

Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Ev sahibinin tedavi için şehir dışında olmasından dolayı yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.