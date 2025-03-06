CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Perşembe Pazarı'nı gezdi, fiyatları görünce şok oldu.

Perşembe Pazarı'na alışveriş için çıkan Milletvekili Tahtasız, pazardaki fiyatlara isyan etti.

Sosyal medya hesabından pazardaki pahalılığa dikkat çeken Tahtasız, pahalılığın sorumlusunun iktidar olduğunu belirterek; "Güne Çorum merkezde Perşembe pazarının ziyaret ederek başladım. Meyve ve sebze fiyatlarındaki aşırı yüksek fiyatlar pazarcı esnafını da yeni yöntemler bulmaya itmiş. 80 liraya salatalık satmaktan utanan pazarcı esnafımız fiyat etiketi koymamayı tercih etmiş. Bir başka pazarcı esnafımız da etiketlerin üzerine yarım kilo fiyatı yazarak vatandaşın fiyatlara olan öfkesini dindirmeyi hedeflemiş. Salatalığın, biberin, domatesin 80 lira olduğu bir ortamda tek suçlu var o da zam ve zulüm iktidarı; AKP." ifadelerini kullandı