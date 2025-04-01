MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, partisinin geleneksel bayramlaşma töreninde yerel gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Parti binasında yoğun katılımla gerçekleştirilen bayramlaşma merasimine, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, il genel ve belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Birlik ve beraberliğin vurgulandığı bayramlaşma töreninde MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya birer konuşma yaptı.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Türk-İslam âlemi ile hemşehrilerinin Ramazan Bayramı’nı kutlarken, 14 Şubat 2025 itibariyle geçirdiği operasyonunun ardından, 14 Şubat tarihi itibarıyla istirahat sürecine devam eden MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli’ye şifa diledi.

‘KARDEŞLİĞİMİZ AYRIŞTIRILAMAZ’

Türk milletinin, bin yıldır kardeşçe yaşadığı bu vatanda hiçbir sebep nedeniyle ayrıştırılmayacağının altını çizen Çıplak, “ Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Bayramlar, bizlere vatan olmanın ve millet olmanın ne kadar değerli olduğunu hatırlatan özel günlerdir. Ülkemizde yaşanan son gelişmeleri ışığında Cumhur İttifakı’mızın özümsediği, liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in önemsediği Türk Yüzyılı hedeflerine 2053 ve 2071 vizyonlarıyla ulaşmak için;

Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması gerektiği anlayışıyla Türk milletinin, bin yıldır kardeşçe yaşadığı bu vatanda hiçbir sebep nedeniyle ayrıştırılmayacağına olan inancımızla, inanıyoruz ki sadece ‘ilahi rızaya talip olanlar’ mutlaka başaracaktır. Türk milleti, hak ettiği huzur, refah ve mutluluğa sahip olacak, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Bizler de milliyetçi-ülkücü Hareketin mensupları olarak, liderimizin gösterdiği hedefin bir adım gerisinde kalmadan her daim yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”dedi.

ÇORUM GÜNDEMİ

Çorum’da yaşanan yapı proje usulsüzlüğü iddiaları ile semt pazarındaki gelişmelere değinen Çıplak, açıklamasında şöyle dedi:

Son günlerde şehrimizde yaşanan olaylara değinmek istiyorum. Çorum Belediyesi'nin denetimleri sonucunda ortaya çıkan bir inşaat mühendisinin projelerde yaptığı muhtemel usulsüzlükler, tüm kamuoyunun gündeminde yer almıştır. Bizler de bu süreci yakından takip etmekteyiz.

Sayın Belediye Başkanımızın bu konudaki hassasiyetini biliyoruz ve bu işin üzerine gidileceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Kimin hatası, kusuru veya ihmali varsa, bunun en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın lehine olabilecek her türlü adımı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bir diğer konu ise geçtiğimiz günlerde, Çorum Belediye Başkanımızın halk pazarında esnafımızla yaşadığı olaydır. Çorum’a hizmet sağlayan pazarcı esnafımızın, yapılan yanlışlardan dönüp işinin başına dönmesi gerekmektedir. Ben de kendi işimle ilgili en çok yaşadığımız sorulardan biri bu: Yanlışsa yanlıştan dönülmeli ve işine devam edilmelidir.

PAZARCILARIN BAŞKANINA TEPKİ

Ancak, olaya sonradan dahil olan federasyon başkanının, pazarcı esnafımızın lehinde konuştuğuna inanarak aleyhinde açıklamalar yapması, bir siyasi şovdan başka bir şey değildir. Bu tarz açıklamaların, 15 Temmuz Saraçhane ve Türkiye siyasetini etkilemeyecek hiçbir değeri yoktur. Federasyon başkanı, kendi tabanına hoş görünmek için böyle bir hareket sergilemiştir.

Çorum esnafı, işadamı, memuru ve işçisiyle Anadolu’nun gözde bir memleketidir. ‘Kol kırılır, yen içinde kalır’ derler; kimse aramıza nifak sokmaya çalışmasın. Hiç kimse, esnafımızla belediyemizin ve halkımızın arasına girmesin. Herkes işine baksın, çünkü iş kişinin aynasıdır.

Son olarak şunu belirtmek isterim:

Bizim derdimiz Çorum’dur. Memleketimize hizmet etme yolunda hiçbir mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan il yönetim kurulu üyelerime, ilçe teşkilat başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine, Ülkü Ocakları İl Başkanı ve yöneticilerine, KACEP üyelerimize, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkan ve yöneticilerine; Yüz akımız olan başta Cumhur İttifakı Belediye Başkanımız olmak üzere, Alaca, Dodurga, Osmancık, Sungurlu Belediye Başkanlarımıza, Belediye Meclis Üyelerimize, İl Genel Meclis Üyelerimize huzurunuzda teşekkürlerimi sunarım.

Yüce Mevla’m birliğimizi, dirliğimizi daim etsin.”