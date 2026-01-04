Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası olağan genel kurulu bugün gerçekleştiriliyor.

TSO Fuar Kompleksinde gerçekleşen genel kurula bazı oda başkanları ile çok sayıda üye katılım sağladı.

Kongrenin divan başkanlığını Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal üstlendi.

ÜYELER YÖNETİME GÜVENOYU VERMEDİ

Genel kurul gereği okutulan faaliyet ve denetim kurulu raporunun ardından oylamaya geçildi. Oylamada denetim ve yönetim kurulu raporları oy çoğunluğu ile reddedildi.

Seçimde mevcut başkan Erdoğan Yılmaz ile Arap Ali Gür yarışıyor.

17.00'de sandıklar kapandıktan sonra odanın yeni başkanı belli olacak.