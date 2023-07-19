MURAT ÇETİN

Ürünlerdeki vergi oranlarının artırılması, perakende gıda fiyatlarında en az yüzde 15 zamma neden oldu. ÖTV'deki artış sonrası akaryakıt fiyatlarındaki dev zam pazarları da vurdu.

Fiyatların marketlere oranla daha ucuz olması nedeniyle pazarları tercih eden vatandaşlar, bazı ürünlerin yanına bile yaklaşmıyor.

Hakimiyet Gazetesi olarak Çarşmba Pazarı’nda biz de fiyatları inceledik. Fiyatlardan hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar şikayetçi. Son gelen mazot ve benzin zammından dolayı artan nakliye maliyetleri nedeniyle hemen hemen her üründe olduğu gibi sebze ve meyve fiyatlarını da etkileyeceğini belirten pazarcı esnafı, fiyatların daha da artmasını beklediklerini ifade etti. Vatandaşlar her gün zamlara artık alıştıklarını ve buna göre yaşamaya çalıştıklarını söyledi.

İşte Çarşamba Pazarı’nda güncel fiyatlar:

Domates kilo 20 lira, sarımsak kilo 80 lira, kayısı kilo 35 lira, üzüm kilo 15 lira, patates kilo 15 lira, elma kilo 15 lira, soğan kilo 12.5 lira, erik kilo 30 lira, şeftali kilo 15 lira,