Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tıkandı. Hükümetin ikinci teklifinde 2026 yılı için yüzde 10+6 zam ve taban aylığa 1000 TL artış önerisi sendikalar tarafından yetersiz bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı teklifi protesto eden sendikalar, pazartesi günü Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

SENDİKALARDAN SERT TEPKİ

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, ikinci teklifin de kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu yalnızca bir ücret pazarlığı değil, emeğin geleceğine yönelik topyekûn bir saldırıdır" dedi. Karagöz, 18 Ağustos'ta 81 ilde bir günlük iş bırakma eylemi yapılacağını, talepler karşılanmazsa genel grev seçeneğinin gündeme geleceğini açıkladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise "Pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız. Türkiye genelinde iş bırakacak, Ankara'da büyük mitingde toplanarak Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. Yalçın, hükümetten sahayı rahatlatacak yeni bir teklif beklediklerini vurguladı.

EĞİTİM-BİR-SEN DE SAHADA

Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu da 81 ilde eylem çadırları kuracaklarını, 18 Ağustos'ta kitlesel yürüyüş ve Ankara Anadolu Meydanı'nda basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

PAZARTESİ HAYAT DURACAK

Sendikalar, hükümetin yeni ve kapsamlı bir teklif sunmaması halinde ülke genelinde geniş katılımlı iş bırakma eylemlerini hayata geçirecek. Pazartesi günü Ankara'da yapılacak miting ve yürüyüşün, toplu sözleşme sürecinde kritik bir dönüm noktası olması bekleniyor.

"ADRES DOĞRU AMA MİKTAR SON DERECE YANLIŞ"

Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'la görüştüğünü belirterek, "Onun üzerine bir değerlendirme yaparak masada bulunan üç konfederasyon başkanıyla, heyet başkanı olarak bizleri davet ettiler ve beraber bir görüşmeye geçtik. Az önce ikinci teklifi istedik fakat ikinci teklifi ifade etsek mi etmesek mi bilemiyorum. Taban aylığa bin TL sadece bir teklifte bulunuldu. Adres doğru ama miktar son derece yanlış" dedi.