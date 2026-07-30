Çevre Yolu İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı’nda gerçekleştirilecek farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle Pazartesi Pazarı geçici olarak Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 26.Sokak'ta kurulacak.

Belediye ekipleri Pazartesi Pazarı'nın yeni yerinde çalışma başlatarak, pazarı kurulabilecek hale getirdi.

Pazartesi Pazarı'nın yeni yeri ile ilgili belediyeden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın ve pazar esnafımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kadar uzanan Çatalhavuz 26. Sokak’ta tezgâh alanı çizgi çalışmalarımızı tamamladık. Ayrıca bölgede dere temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarını da gerçekleştirdik. Bu süreçte, hemşehrilerimizin güvenli ve düzenli bir alışveriş ortamında hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." denildi