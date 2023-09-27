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Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik(PDR) Derneği İl Temsilciliği’nin yeni yönetimi gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette açıklamalarda bulunan İl Temsilcisi Aykut Aydemir, mevcut PDR norm düzenlemesinin yarattığı sorunlar nedeniyle birçok okulda hiç psikolojik danışman/rehber öğretmen olmadığına dikkat çekerek, norm düzenlemesi beklediklerini söyledi.

Türk PDR Derneği İl Temsilcisi Aykut Aydemir, yönetim kurulu üyeleri Göksel Tandoğan, Selim Keiyinci ve Yaprak Biçer ile gazetemizi ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüştü.

‘DERNEĞİN SAHADAKİ ÇALIŞMALARINI GÜÇLENDİRECEĞİZ’

Ziyarette Türk PDR Derneği ile ilgili bilgi veren Aykut Aydemir, yeni yönetim olarak derneğin sahadaki çalışmalarını ve faaliyetlerini güçlendirici vizyonla yola çıktıklarını belirterek, “Mesleğimizin toplum nezdinde kıymetinin biraz daha anlaşılabilir olması ve tanınabilir olması noktasında bir politika yürütüyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel amaçlarına bakıldığında psikolojik danışmanların, eğitim tam kalbinde yer aldığını vurgulayan Aydemir, okullardaki PDR'ci sayısını sınırlandırarak öğrencilerin etkili psikolojik destek almasını engelleyen PDR norm düzenlemesinin biran önce yapılması gerektiğinin altını çizdi.

ÖNCEKİ BAKANIN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Konuşmasında önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in norm düzenlenmesi hakkındaki açıklamalarını da hatırlatan Aydemir, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Sayın Mahmut Özer, bu gerçekten hareketle, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama ülkemiz adına çok umut verici bir açıklamaydı ve oldukça mutlu olmuştuk; çünkü bu açıklama Psikolojik Danışmanların çok daha geniş kitlelere ulaşmasının kapılarını açacaktı.

Bakanın açıklamasının sadece son cümlesine bile bakılacak olursa, ülkemiz ve çocuklarımız adına ne denli ön görülü bir karar verildiği anlaşılacaktır. "Çocuklarımızın psikolojik sağlamlığı..." Özellikle son zamanlarda dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de deprem, sel, yangın gibi doğal afetler ne yazık ki çok sık yaşanmaya başlanmıştır. Ve bunlar insanımızın ruhunda çok ciddi yaralar açmaktadır.”

‘DEPREMDE PDR GÖNÜLLÜLERİ PROFESYONEL DESTEK SAĞLADI’

Türkiye’deki yıkıcı depremler sonrası milyonlarca insanın doğrudan ve dolaylı bir şekilde çeşitli travmalara maruz kaldığını ifade eden Aydemir, depremin yarattığı travmanın etkilerinin göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Yaşanan bu örseleyici yaşam olaylarının etkisini en aza indirebilmek ve travmaya dönüşmesinin önüne geçebilmek için Psikolojik Danışmanlar sahada gönüllü olarak çok aktif görev almış profesyonel destek sağlamıştır. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik, depremin hemen sonrasında, "Psikolojik İlk Yardım" çalışmaları yapılmış ve olası travmaların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Sonrasında psikososyal destek çalışmalarıyla, bu insanların hayata yeniden tutunabilmeleri için profesyonel destek sağlamışlardır. Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş depremine bakıldığında, sahada gönüllü olarak çalışan 4000 üzerinde psikolojik danışman olduğu görülür. Yine okullarında görev yapan Psikolojik Danışmanlar; deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerden, terör savaş ve göç gibi zorlayıcı yaşam olaylarına; kayıp, intihar ve yas süreçlerinden, ihmal-istismar ve bağımlılık vakalarına kadar çok geniş bir yelpazede, hem önleyici hem de müdahaleci çalışmalar yürütmektedirler. Bu çalışmaların hepsi, bakan Mahmut Özer'in de işaret ettiği gibi, çocuklarımızın özellikle psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek ve desteklemek adına yapılmaktadır.

100 ÖĞRENCİSİ OLAN HER OKULA REHBER ÖĞRETMEN

Ancak, süreç içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda değişiklik olmuş ve yeni bakanımız Yusuf Tekin göreve başlamıştır. "En az 100 öğrencisi olan her okula bir Psikolojik Danışman ataması yapılması kararı" hala hayata geçirilememiştir. Ülkemiz adına hayati bir ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz ve Psikolojik Danışmanların çok daha geniş kitlelere ulaşmasının kapılarını açacak bu kararın bir an önce hayata geçirilmesini, yeni Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'den bekliyoruz.”