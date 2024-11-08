Pendikspor yarın Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ligde son üç maçında gol yemeden yedi puan çıkartarak çıkışa geçen Pendikspor’da göreve yeni başlayan Sedat Akçay ile oyun planını ve düzenini değiştiren kırmızı beyazlı takım üç maçında aldığı yedi puanın verdiği moralle Çorum hazırlıklarını tamamladı.

Haftanın son antrenmanında Çorum FK maçının oyun taktiğini çalıştıran Teknik Direktör Sedat Ağcay uyarılarını bu bölümde sert şekilde sürdürdü.

Pendikspor bu çalışma ile hazırlıklarını tamamladığı Çorum fK maçı için bugün yola çıkacak.