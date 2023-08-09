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Takı tasarımı ve yazılımda“istihdam” garantili eğitim

*** Ahlatcı Holding, Pınar Teknoloji Tasarım Kolejinde takı tasarım alanında eğitim alacak gençlere istihdam garantisi sağlayacak.

*** Pınar Koleji öğrencilerine, Photoshop, Adobe İllustrator, InDesign, 3Ds Max, SolidWorks ve AutoCAD programları öğretilirken, bunun yanı sıra Ahlatcı Altın Rafinerisinde takı tasarım alanında kullanılan ve buna bağlı 3d yazıcı kullanımı eğitimi de verilecek. Bu program, kuyumculuk sektöründe en popüler 3d bilgisayar programı olarak biliniyor.

*** Öğrenciler, Matrix Gemvision programını edinebilmek için alt yapısında Rhinoceros 3D programını ve 3d yazıcı kullanımını da öğrenmiş olacaklar. Matrix Gemvision dersi içeriği ise,curve ile çizgi oluşturarak sonrasında surface ile yüzey yapımı ve ardından solid ile katıya dönüştürme şeklinde. Bu programları öğrenen gençler Ahlatcı Altın Rafinerisinde stajlarını yaptıktan sonra direkt işe başlayabilecekler.

*** Pınar (MY) Kolejleri, üç dönem Çorum Milletvekilliği yapmış olan eğitimci Murat Yıldırım tarafından kuruldu ve 9 ilde 13 kampüsü ile zincir eğitim kurumu markası oldu. Üniversitelerden 10 bini aşkın mezun verdi. Kurum bünyesinde 600’ü aşkın çalışan ve ülke çapında 6 bini aşkın öğrenci bulunuyor.

*** Çorum’dan yükselen ve Anadolu’nun parlayan yıldızı olan Ahlatcı Holding ise, altın, finans, enerji, sağlık, otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde 43 şirketi ve 4.350 çalışanıyla hizmet veriyor. 5.3 milyar doları aşan ihracat hacmine sahip holding, 32 ülkeye ihracat yapıyor. Sektöründe Türkiye’nin ihracat şampiyonu, iç pazarın da en büyük tedarikçisidir.

Pınar Teknoloji Tasarım ve Yazılım Lisesi Eğitim Koordinatörü Erol Tonga: “Tasarım Lisemize gelen öğrencilerin avantajlarının başında üniversite sınavlarında EK PUAN verildiği için üniversiteye ilgili alanda yerleşmesi diğer okullara göre çok daha kolay olacaktır. Avrupa’da okuma ve iş imkânı sağlayan EUROPASS belgesi okulumuzda verilmektedir. Ahmet Ahlatcı Bey ülkemizin ve Çorum’umuzu göz bebeğidir. İş istihdamlı yaptığımız bu anlaşmayı okulumuz olarak çok önemsiyoruz. Endüstriyel TASARIM ihtiyacı olan ÇORUM ORGANİZE SANAYİİ bölgemizdeki diğer firmalar ile okulumuz öğrencilerini tanıştırabiliriz. Tasarım lisemizde ciddi derecede İngilizce ve Almanca öğretilmektedir.

Çorumun dışarıda tanıtılmasına en çok katkı sağlayan Ahmet Ahlatcı Beyefendi ve Murat Yıldırım Beyfendiye yaptıkları bu hizmetten dolayı teşekkürü bir borç bilirim.” dedi. (ADVERTORİAL)