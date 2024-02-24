İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 16-23 Şubat 2024 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 7’si ruhsatsız tabanca, 3’ü kurusıkı tabanca, 8’i de tüfek olmak üzere toplam18 adet ateşli silah, 14 adet kesici ve delici alet, 91 adet fişek, 10 adet şarjör, 183 adet sentetik ecza maddesi, 6,8 gr esrar maddesi, 1,02 gr metamfetamin maddesi, 1 gr bonzai maddesi, 1 litre kaçak alkol ve 7 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.