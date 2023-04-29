Çorumlu polis memuru Ramazan Baykuş (45), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Çorum'un Uğurludağ ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Ramazan Baykuş, aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen polis memuru bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dodurga'da toprağa verildi.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.