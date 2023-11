Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Polis Moral Eğitim Merkezi’ni TBMM gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Mehmet Tahtasız’ın önergesine cevap geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya imzasıyla gelen yanıtta, “Çorum Polis Eğitim ve Kongre Merkezi ile Çorum Polis Merkezi Amirliği yatırım programına alınmıştır. Projeler ile ilgili işlemler devam edecektir” denildi.

Polis Moral Eğitim Merkezi’nin yatırım programına alınmasının Çorum için önemli bir gelişme olduğunu ancak, “ne zaman başlanacağı ve tamamlanacağına” ilişkin detayların belli olmadığını kaydeden Tahtasız, şunları söyledi:

“Çorum kamuoyu her açılışta, her toplantıda AKP İl Başkanının, Milletvekillerinin müjdelerini ve projelerini dinlemekte ancak icraat görememekte idi. Çorum’un ekonomik ve sosyal hayatına önemli bir canlılık getirecek Polis Moral Eğitimi yapılacağı sözü de 2019 yılından beri veriliyordu. 11 Aralık 2019 tarihinde şu an milletvekili olan dönemin AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve AKP Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptıkları görüşmenin ardından Çorum’a bir müjde verdiler. ‘Önceden askeri kışla olarak kullanılan 20 dönümlük araziye Polis Moral Eğitim Merkezi yapacağız Çorum’a hayırlı olsun’ dediler. Daha sonra 28 Mart 2021 tarihinde eski Çarşı Karakolu binası önünde dönemin Valisi, AKP Milletvekilleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Koçan ile birlikte Çorum’da yapılacak olan Polis Moral Eğitim Merkezini yerinde inceleyen heyet en kısa sürede buranın ihalesinin yapılacağının müjdesini verdiler. Çeşitli defalar buranın müjdesi verildi Ancak ortada halen somut bir gelişme yok. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya bu projenin akıbetinin ne olduğunu, ne zaman başlanacağını ve ne zaman bitirileceğini sorduk. Fakat bize gelen yanıtta sadece yatırım programına alındığı belirtiliyor. Bu söz de havada kalmasın diye tıpkı diğer verilen sözler ve yarım kalan projeler gibi takipçisi olacağız.”