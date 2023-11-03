Kargı'da feci kaza sonucu hayatını kaybeden İl Özel İdaresi işçisi Yücel Sakallı son yolculuğuna uğurlandı.
Yücel Sakallı’nın cenazesi ilk önce İl Özel İdaresi’ne getirilerek mesai arkadaşlarından helallik alındı.
Helallik alma töreninde gözyaşları sel olurken, mesai arkadaşları Yücel Sakallı için son görevlerini yerine getirdiler.
Helallik alma töreni Kur'an-ı Kerim okunması ve dua ile sona erdi.
Yücel Sakallı’nın cenazesi helallik alındıktan sonra öğle namazına müteakip Abdibey Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.