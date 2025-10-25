Çorum'da polis otosu ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Yahya S. (28) idaresindeki polis otosu ile Rıza Doğan U. (26) yönetimindeki 55 ADD 234 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Terminal kavşağında çarpıştı.

Kazaya ilk müdahaleyi, yoldan geçen bir ambulans ekibi yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada polis memurları Yahya S, Yaşar Ö. (36), araçta narkotik suçundan gözaltına alınan şüpheli Samet G. (30) ile otomobil sürücüsü Rıza Doğan U. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı