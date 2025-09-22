Çorum'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tüfek ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ata 8. Sokak'ta gerçekleştirilen huzur ve güven denetimi sırasında İ.S. idaresindeki 08 AAK 004 plakalı cip şüphe üzerine durduruldu.

Ekipler tarafından araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tüfek ile tüfeğe ait 6 adet dolu fişek ele geçirildi.

Tüfek ve fişeklere el konulurken, sürücü İ.S. hakkında adli işlem başlatıldı.