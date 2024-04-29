Çorum Belediyespor Basketbol takımı Bölgesel ligde play-off mücadelesi verecek.

Uzun bir aranın ardından bu sezon ilk kez Bölgesel Basketbol Ligine katılan Çorum Belediyespor gruptaki son maçında TOKİ Spor Salonu’nda lider Ankara EGOspor ile karşılaştı.

Grupta oynanan son maçta ise Trabzonspor, Samsun Atakum Gelişimspor’u deplasmanda 89-54 yenerek ikinci olarak play-off vizesi aldı.

Grupta son hafta maçlarının ardından ABB Egospor 16 puanla yenilgisiz zirvede tamamlarken, 14 puanlı Trabzonspor ikinci, 12 puanlı Atakum Gelişimspor üçüncü, 10 puanla Çorum Belediyespor ise dördüncü sırada yer alarak Play-Off’a yükselmeye hak kazandı.

Play-off’da rakip Gaziantep

Erkekler Bölgesel Gelişim Ligi’nde Play-Off heyecanı 4 Mayıs’ta başlıyor.

E grubunu dördüncü sırada tamamlayan Çorum Belediyespor, 4 Mayıs’ta Play-Off eleme turu ilk maçında sahasında F grubunu lider tamamlayan Gaziantep Belediyespor ile karşılaşacak.

Bu kritik karşılaşma Çorum Yeni Spor Salonu’nda saat 16.00’da oynanacak.Bu maçın rövanşı 11 Mayıs’ta Gaziantep’te Talat Özkarslı Spor Salonu’nda oynanacak.