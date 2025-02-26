Çorum Belediyesispor Basketbol Takımının mücadele edeceği Bölgesel Lig grubu belli oldu. Çorum Belediyespor E grubunda Ankara Türk Telekom, Ankara Pursaklak Belediyespor, Düzce 81 Basketbolspor, BoluHedefspor ve Amasya Merzifon Beelediyespor takımları ile lücadeye edecek.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde 2024-2025 sezonu fikstür kura çekimi gerçekleştirildi. Basketbol Gelişim Merkezi Basın Toplantı Odasında düzenlenen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı. TB2L - EBBL Yönetmeni Oktay Yılmaz’da kura çekiminin detayları ve lig yapısı ile ilgili takımlara bilgilendirmelerde bulundu.

34 takımın mücadele edeceği EBBL 2024-2025 sezonunda 6 farklı grupta oynanacak olan müsabakalar 7-10 Mart 2025 tarihleri arasında başlayacak, 25-28 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak olan grup müsabakalarıyla tamamlanacak. Normal sezon müsabakaları sonucunda gruplarında ilk dört sırayı alan toplam yirmi dört takım Play -Off Eleme Turu oynamaya hakkı kazanacak.

Eleme Turunu geçmeyi başaran takımlar devamında Play-Off Son 12 Turu oynayacak olup, bu turu geçen altı takım Final Grubunda mücadele edecek. Yeri ve tarihi daha sonra ilan edilecek Final Grubu müsabakaları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar 2025-2026 sezonunda TB2L’ye yükselecek.

Çorum Belediyespor’un ligdeki ilk iki hafta programı belli oldu. Buna göre Çorum Belediyespor ilk maçında 8 Mart culmartesi günü saat 15’de Düzce Bahçeşehir Spor Salonu’nda Düzce 81 Basketbol ile karşılaşacak. İkinci maçında ise 16 mrt pazar günü saat 14’de Atatürk Spor Salonu’nda Ankara Pursaklar Belediyespor’u konuk edecek.