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1. Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Ulukavakspor yönetiminden kulübün sporsorlarına teşekkür ziyareti.

Kulüp Başkanı Hayri Özdemir ile Genel Koordinatör Yusuf Aydemir ile birlikte Özlem Max sahipleri Metin ve Ali Ünal’ı ziyaret ederek destekleri nedeni ile plaket verdiler.

Ulukavakspor Başkanı Hayri Özdemir kulüp olarak hedefleri doğrultusunda yola devam ettiklerini belirterek bunun için kendilerine destek veren Özlem Max firması sahipleri Metin ve Ali Ünal’a katkılarından dolayı teşekkür etti. Özdemir amatör sporun gelişimi için bu desteklerin çok önemli olduğunu belirterek Özlem Max’ın bu desteğinin örnek olması dileğinde bulundu.