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Liseli Genç Erkekler Basketbol’da Çorum Doğa Anadolu Lisesi nefes kesen bir final sonunda Başöğretmen Anadolu Lisesi’ni 44-43 yenerek şampiyon oldu.

Grup maçları sonunda yarı finale yükselen ve yarı final maçlarını kazanarak finale yükselen Doğa Anadolu Lisesi ile Başöğretmen Anadolu Lisesi takımları finalde şampiyonluk için karşı karşıya geldiler.

Maçın ilk peniyodunda 14-10 öne geçen Özel Doğa Anadolu Lisesi bu üstünlüğünü maçın sonuna kadar korumayı başardı. Başöğretmen Anadolu Lisesi ilk yarısını 22-20 geride tamamladığı maçın son periyodunda farkı birer birer kapattı. Son peniyoda üç sayı farkla geride giren Başöğretmen Anadolu Lisesi son peniyotta bu farkı bir sayıya kadar düşürdü ancak öne geçmeyi başaramayınca salondan 44-43 galip ayrılan Doğa Anadolu Lisesi şampiyon olurkan Başöğretmen Anadolu Lisesi ikinci oldu.