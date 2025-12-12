Liseli Genç Kızlar Basketbolda şampiyonluğu Özel Çorum Anadolu Lisesi kazandı. Dört okulun mücadele ettiği Liseli A Genç Kızlar Basketbol il birinciliğinde dört takım mücadele etti.

Yeni Spor Salonunda tek devreli lig statüsünde oynanan il birinciliği müsabakalarında Özel Çorum Anadolu Lisesi grubunda oynadığı maçlarda üç maçından da galibiyet ile ayrılarak kayıpsız olarak şampiyonluğu kazandı.

İl birinciliğinde yaptığı maçlarda iki galibiyet ve bir mağlubiyet alan Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi ikinci oldu. Özel Çorum Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi üçüncülük kupasını alırken Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise dördüncü oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle derece giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.