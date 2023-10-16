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Amatör Spor Haftası Genç Kızlar Basketbol turnuvasında birinciliği Özel Ada Koleji kazandı. Dört okuldan 50 sporcunun mücadele ettiği Genç Kızlar Basketbol turnuvasında Özel Ada Koleji üç maçınıda kazanarak birincilik kupasının sahibi oldu.

Özel Ada Koleji Beden Eğitimi Öğretmenleri Ersin Güçlü ve Murat Çalışkan yönetiminde Dila Cansu Kocabaş, Rana Çetin, Nisanur Karaca, Cemre Malatyalı, Tuğçe Aktaş, crin Okutucu, Zeynep Kahraman ve Naz Aras’lı kadrosu ile üç rakibinide yenerek birinciliği kazandı.

Başöğretmen Anadolu Lisei Beden Eğitimi Öğretmeni Aykan Çetin yönetiminde Nehir Erdoğan, Emine Arıcı, Ekin Bal, Gökçe Güneysu, Şule Fındık, Bengüsu Güven ve İpek Metin’li kadrosu ile ikinci oldu.

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Turgut Uğuz yönetiminde Melis Özel, H. Kübra Büğrüoğlu, Merve Dölcü, Esma Şahinbaş, Melisa Aslan, Ülküm Almila Kıvrak, Yağmur Gelgör, Ela Akyüz, Miranur Seyhan, Ayşenur Bezgin, Hilal Nil Çetin ve Nisa Yiğit’li kadrosu ile üçüncülük kupasını aldı.

Çorum Belediyesi Prof Dr. Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Serpil Savaşırbaş yönetiminde Emine Üstündağ, Hayrunisa Gül Kabak, Zehra Güngör, Nisanur Çıkık, Zeynep Kurtoğlu, Elfin Yücel, Rahman Ayad, Ecrin Şahin ve Sıla Kuçu’lu kadrosu ile dördüncü oldu.

Maçların sona ermesinin ardından düzenlenen törene Gençlik ve Spor KYK Şube Müdürü Hüseyin Şahin, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Ada Koleji Müdürü Serkan Kiriş ve Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık tarafından kupaları verildi.