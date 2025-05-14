Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk PDR Derneği iş birliğiyle 23-24 Mayıs tarihleri arasında 1. Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu düzenlenecek.

Sempozyumun düzenlenmesi için gerçekleşen imza törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Türk PDR Derneği İl Temsilcisi Aykut Aydemir katıldı. İmzalanan protokol gereğince 23-24 Mayıs tarihleri arasında kurul tarafından belirlenecek çalıştay ve atölyelerin yanı sıra panel ve konferanslar gerçekleştirilecek. Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek sempozyumla ilgili program akışı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.