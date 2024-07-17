İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kemal Duruhan, Hitit uygarlığının simgesi olan Hitit Güneş Kursu figüründeki ögelerin sırrını çözdüğünü söyledi.

Merkezinde güneş bulunan figürle ilgili yaptığı çalışmayı paylaşan Prof. Dr. Kemal Duruhan, “Hitit Güneş Kursu ile ilgili çizim ve tespitler ilk defa tarafımızdan yapılmıştır. Bu nedenle yerli veya yabancı literatürde yer almamaktadır” dedi.

Hitit Güneş Kursunda yer alan figürlerin anlamlarını anlatan Duruhan, şu detayları verdi: “Yukarıdaki Hitit Güneş Kursunda alt kaide iki baş ve boyun kısımlarını haiz turna figürüdür. Dairenin dışındaki alttan sağ ve soldaki üç figür turna başıdır ve Hitit halkını temsil etmektedir. Dairenin dışındaki orta üstteki üç figür yine turna başıdır ve kraliyet ailesi ile aileden varisi temsil etmektedir.

Bu kurstaki ortadaki ana üç figür elleri çarkta, bacakları destek almak için açık su sevk ve idaresi ile uğraşan görevli usta insanlardır. Ana menü olarak, bu tablo Hitit refah yaşamının su temin ve tanzimine bağlı olduğunu anlatmaktadır.

Bu Güneş Kursundaki alt kaide ve üst yuvarlak bütünü ise geyik boynuzunu sembolize etmektedir. Boynuzun veya yuvarlağın alt sağ ve sol dörder figürü turna başıdır. Yuvarlağın orta üstündeki üç figür, Anadolu’ya mahsus kara akbaba boyun, kahkül ve kafasıdır.

Boynuz veya yuvarlağın içindeki ana figür turnalardır ve ikiz veya ikili anlatıma sahiptir. Yukarıdaki tablo anlatımında turnalar uçuş için kalkış pozisyonundadır. Kırmızı renk ile boyadığımız kafa, boyun ve vücutlarıdır. Mavi ile boyadığımız ayaklarıdır.

İkizli veya ikili anlatımın bu sahnesinde turnalar sıra uçuş pozisyonundadır. Kırmızı ile boyadığımız kısımlar kafa, vücut ve ayaklardır(öndekinin bacaları ile arkadakinin kafası, pozisyon gereği ortaktır.)Mavi ile boyadığımız kısımlar ise kanatlardır.

İki tablodaki üç pozisyon gösterimi tekildir ve kendilerine özgüdür. Yani başkaca çizimlerle bu üç anlatın ve bu figürlerin dışında başkaca bir şey üretilemez.”

Duruhan, "Hitilerde turna kuşu, akbaba ve geyik neyi ifade eder" sorularına ise yapay zeka programı (ChatGPT)nın şu cevapları verdiğini aktardı: