Protokol eşleri 1 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek merkezin faaliyetlerini incelediler.

Vali Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün eşi Nilgün Öztürk, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, kurum amirlerinin eşleri, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ile birlikte 1 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi’ni ziyaret ederek burada sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldılar.

1 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi hakkında bilgili veren yetkililer, “Hastalığa değil sağlığa yatırım yapmak, anlayışıyla hizmet veren merkezde; kanser taramaları kapsamında, 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması, 30-65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi ile rahim ağzı kanseri taraması ve 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kalın bağırsak kanseri taraması yapılmaktadır. Kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı kapsamında aile planlaması hizmetleri verilmekte, ayrıca gebe okulu ile anne adaylarına doğuma hazırlık ve sağlıklı gebelik konusunda eğitimler sunulmaktadır. Tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında, sigara bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik Sigara Bırakma Polikliniği hizmet vermektedir. Merkezde görev yapan diş hekimi, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişim uzmanı ve sosyal hizmet uzmanı, bireylere yönelik danışmanlık, eğitim ve takip hizmetleri sunmaktadır. Böylece vatandaşlarımıza hem fiziksel hem de ruhsal sağlık alanında bütüncül bir yaklaşım sağlanmaktadır. Merkezde ayrıca, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, obezitenin önlenmesi, düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi, kronik hastalıkların kontrolü ve ruh sağlığının desteklenmesi amacıyla bireysel ve grup danışmanlıkları yapılmaktadır. Çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı her yaş grubuna özel programlar uygulanmaktadır” bilgilerini verdiler.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ise koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum sağlığının korunmasında kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek bu tür ziyaretlerin vatandaşlara sunulan hizmetlerin tanıtılması açısından çok değerli olduğunu ifade etti.

