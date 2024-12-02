Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi Cenk Apartmanı Numara 29/12 Kat 5 (Halk Bank karşısı) adresinde hizmet veren Melike Özenç Psikolojik Danışmanlık Merkezi danışan kabulüne başladı.

2021 yılında İstanbul Arel Üniversitesi’nden mezun olan Psikolog Melike Özenç, İstanbul’da ve Çorum’da çeşitli hastanelerde ve psikoloji ofislerinde stajını tamamladıktan sonra 2023 yılının Aralık ayında kendi ofisini hizmete açtı.

(Oyun Terapisi Odası)

Panik Bozukluk ve Agorafobi, Sosyal Kaygı Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Majör Depresyon, Yeme Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları ve Oyun Terapisi alanlarında hizmet vermeye başlayan merkez ayrıca gelişimsel tarama testide yapıyor.