Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İl Temsilciliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ortak protokol kapsamında "Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma" yaklaşımlı eğitim Rehberlik Araştırma Merkezi’nde başladı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nursel Topkaya tarafından verilen eğitim, Çorum’da resmi ve özel okul ve kurumlarında görev yapan çok sayıda Psikolojik Danışmanın katılımıyla 2 gün sürdü.

Eğitimin açılış programında konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, bu eğitimlerin Psikolojik Danışmanlar için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İl Temsilciliğine öncülük ettiği için teşekkür etti.

Demir’in ardından söz alan Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Armutcu da bu ve benzeri bütün eğitimlerde gerekli her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Türk PDR Derneği İl Başkanı Aykut Aydemir de eğitimlerin meslektaşlarının mesleki gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ve bu eğitimleri bütün imkanları zorlayarak sürdüreceklerini söyledi.

Aydemir, işbirliklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi yetkilileri ile konuşmacı akademisyen Prof. Dr. Nursel Topkaya’ya teşekkür etti.