Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK’nın uygulamaya koyduğu kademeli elektrik tarifesine tepki gösterdi.

TGF, özellikle 1050 TL’yi aşan elektrik faturalarının iki katına çıkacak olmasının yayıncı kuruluşların üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını belirtti.

Halkın haber alma hakkı, Anayasa’da güvence altına alınan temel bir hak olarak kabul edilmekte. Mevcut durumda, bir radyo vericisinin 5000-10000 TL arasında değişen elektrik faturalarını ödemek zorunda kaldığı ifade ediliyor. TGF, katlamalı enerji tarifesiyle bu maliyetlerin daha da artacağını ve birçok radyonun yayın yapamaz hale geleceğini vurguladı.

TGF, Avrupa ve ABD’de radyo, televizyon ve gazetelere devlet tarafından sağlanan desteklerin Türkiye’de de uygulanması gerektiğini belirtti. Diğer ülkelerde yayıncılar için ekipman alımlarında kolaylıklar sağlanıyor, kredi desteği veriliyor ve vergilendirmelerde indirimler yapılıyor. Türkiye’deki yayıncı kuruluşların bu tür desteklerden mahrum kaldığını ifade eden TGF, basına verilen değerin önemine dikkat çekti.

TGF, ekonomik ve zor şartlar altında yayın yapmaya devam eden radyo ve televizyon yayıncı kuruluşları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK’ya çağrıda bulunarak, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve katlamalı fiyat tarifesinin kaldırılması gerektiğini talep etti.