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Masa Tenisi Süper Liginde 2. etap müsabakaları sonunda Çorum Belediyespor kız ve erkek takımı ile Spor İhtisas kız takımları mücadele etti.

18-19 Kasım’da Samsun’da yapılan Masa Tenisi Süper Lig 2. Etap müsabakalarında Çorum Spor İhtisasspor kulübü Asu Ayça Şenyuva, Aybüke Banu Şimşek ve Asude Tuba Şimşek’li kadrosu ile mücadele etti.

Ligde on maç yapan Spor İhtisas 6 galibiyet 4 mağlubiyet ve topladığı 16 puanla 19 takımlı ligde yedinci sırada bulunuyor.

Çorum Belediyespor erkek masa tenisi takımı ise Metin Bekar, Hüseyin Durmaz, Arda Kekillioğlu ve Afshin Noroozi’li kadrosu ile ilk iki atık maçları sonunda 9 maçta altı galibiyet ve üç mağlubiyet aldı ve topladığı 15 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Çorum Belediyespor kadın takımı ise Buse Fidan, Sıla Günteki ve Ezel Arslan’dan oluşan kadrosu ile mücate ettiği Süper Lig’de dokuz maçta üç galibiyet ve altı mağlubiyet alarak 14. sırada bulunuyor.

Masa Tenisi Süper Lig’de ilk yarının son etabı 2-3 Aralık tarihlerinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılacak.

Altı etaplı lig maçları sonunda ilk sekiz sırayı alan takımlar şampiyonluk için son sekiz sırayıı alan takımlar ise klasman maçlarında mücadele edecekler.